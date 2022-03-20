شاهد .. نسرين طافش تكشف عن جزء من صدرها بفيديو مُثير فجر غضباً واسعاً .. اتفرج ماذا كانت تفعل ؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي من كواليس مسلسلها الجديد جوقة عزيزة​. وظهرت نسرين باللزك الذي تعتمده بالمسلسل، ووضعت على رأسها شعر مستعار قصير باللون الأسود، مع أكسسوار باللون الأخضر من الريش، وإرتدا فستان من صيحة التسعينات باللون الأسود.

وظهرت نسرين وهي تدندن أغنية "يا كاويني"للفنانة بديعة مصابني، وعلقت علي الفيديو قائلة: "دندنة و طرب من كواليس جوقة عزيزة، أغنية "يا كاويني" غناء سيدة المسرح بديعة مصابني".

وتفاعل المتابعين مع المنشور مؤكدين على إعجابهم الكبير بصوت نسرين وأدائها.

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