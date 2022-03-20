شاهد .. وطي صوتك.. أحمد فهمي ينفعل على إيمي سمير غانم والأخيرة تلقنه درسا لن ينساه في الأدب !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر وطي صوتك.. أحمد فهمي ينفعل على إيمي سمير غانم والأخيرة تلقنه درسا لن ينساه في الأدب !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

في حلقة سابقة من برنامج قعدة رجالة انفعلت الفنانة إيمي سمير غانم بشدة على مقدم البرنامج الفنان أحمد فهمي وارتفع صوتها أثناء الحديث معه مما دفعه للقول لها: وطي صوتك.

حاولت إيمي سمير غانم أن تدافع عن الزوجة داخل المنزل، مؤكدة على أن الرجل أحياناً لا يتحمل المسئولية ويضغط عليها بشدة، في حين إنه يجب أن يكون أكثر مراعاة لها، قائلة: "على الرجل أن يساعد زوجته، لأنه طالع عنيها".

وهنا تدخل أحمد فهمي محاولاً استفزاز إيمي سمير غانم ليعقب على كلامها قائلاً: "ما تطلع عنيها"، لتنفعل بدورها بشدة قائلة له: "يعني ايه تطلع عنيها مينفعش كده"، وبسبب صوتها العالي رد عليها بدوره طالباً منها أن تخفض صوتها إلا إنها رفضت.

حاول كريم فهمي أن يتدخل في المشادة التي تضمنها البرنامج، ليقول لأحمد فهمي: "إيمي ترفع صوتها براحتها".

واكملت إيمي سمير غانم حديثها لتقول لأحمد فهمي: "تخيل حياتك من غير ستات خالص، شوف مين هيعملك النسكافيه ويحضرلك الشنطة ويودي العيال المدارس ويأكلهم".

ويعتمد برنامج "قعدة رجالة" على محاولة استفزاز مقدمي البرنامج المكون من أحمد فهمي وكريم فهمي وباسل الخياط ضيوفهم من النجمات.