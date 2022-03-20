شاهد .. مشهد صادم.. اعتداء جماعي على فتيات سعوديات مراهقات بمهرجان التنكر في بوليفارد الرياض ! (اتفرج الفيديو)

انت الان تتابع خبر مشهد صادم.. اعتداء جماعي على فتيات سعوديات مراهقات بمهرجان التنكر في بوليفارد الرياض ! (اتفرج الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة الاعتداء على مجموعة فتيات، في مهرجان التنكر في منطقة بوليفارد الرياض سيتي وونتروندرلاند.

استنكار وجدل



ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، مجموعة من الشبان يحاصرون فتاتين ويعتدون عليهما بالضرب والسخرية. وسط تشجيع من شباب آخرين.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين استنكر معظمهم ما حدث. وجاء في التعليقات: “البنت حتى لو ضربتك عطها ظهرك وامش لاترد. هاذا ماتعلمناه من والدينا وكبار السن من حنا اطفال”.

وعقب آخر: “المواطن الشريف والمؤمن بالله لا يتعرض او يؤذي النساء او ينظر للنساء لأن عنده أخوات وبالمستقبل بنات والدنيا قصاص”.

مساواة!

وردت ناشطة على من يطالب من الفتيات بالمساواة. وقالت: “يا معشر النساء المساواة لا تعني الاعتداء على الآخرين. وفعل الشباب صحيح من المساواة بين الذكور والإناث مثلها مثل ذكر اعتدت عليك اعتد عليها بالمثل هذه المساواة”.

وذكر ناشط بضعف الفتيات جسدياً، وقال: “مهما سوت ومهما فعلت ومهما تكلمت عليك. مايحق لك تعتدي عليهم تراهم في النهاية بنات. ماعندها القوة انها تدافع عن نفسها الله يكسر يدكم قرف عالمقاطع اللي نشوفها. شباب يعتدون على بنات لك حق رح اشتك عليها وفيه من ياخذ حقك مو كل شي باليد “.

ووافقه آخر الرأي مردفاً: “فكرة انه تضرب او تعتدي على من هو أضعف منك فكرة حيوانية علاجها قتل المعتدي بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة وببطء”.