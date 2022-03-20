شاهد .. حكاية أشهر فنانة بتارخ مصر.. طلقها زوجها في ليلة الدخلة وأمها خانت زوجها مع بليغ حمدي .. لن تتوقع من هي ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر حكاية أشهر فنانة بتارخ مصر.. طلقها زوجها في ليلة الدخلة وأمها خانت زوجها مع بليغ حمدي .. لن تتوقع من هي ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

نهلة سلامة واسمها الحقيقي نهلة فاروق سلامة من مواليد 13 مايو 1968، والدتها الراقصة نوال الصغيرة من مواليد 9 ابريل 1944.

هربت نوال من منزل اهلها وهي بعمر 12 عام واشتغلت في مجال الرقص مثلت في فيلم واحد اسمه "انا الدكتور" من بطولة فريد شوقي وعادل امام ظهرت في دور خادمة لعمدة القرية، وكانت تؤدي الرقصات في الأفلام.

تعرف على نوال الصغيرة عازف اوكرديون اسمه "فاروق سلامة" وتزوجها وهو والد نهلة سلامة كان فاروق يعمل عازف اوكرديون في الافراح.

كان فاروق سلامة على علاقة صداقة بالملحن الشهير "بليغ حمدي" وفي احد المرات طلب موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب من الملحن بليغ حمدي ان يبحث له عن عازف اوكرديون ماهر ليضمه الي فرقته فرشح له بليغ حمدي صديقه فاروق سلامة.

استمع محمد عبدالوهاب الى عزف فاروق سلامة فأعجب به وقال له "انت شيطان الأكورديون"، بعد ذلك سمعت أم كلثوم عن فاروق سلامة فطلبت من بليغ ان يحضره ليعمل معها في فرقتها فحقق نجاحا كبيرا مع كوكب الشرق السيدة ام كلثوم.

بعد فترة من الزمن جمع فاروق سلامة بين العزف وتلحين الأغاني فلحن عدت اغاني شهيرة منها "سلامتها ام حسن" لأحمد عدوية كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات مثل سميرة سعيد وعايدة الشاعر وميادة الحناوي وطلال مداح وشريفة فاضل ومحرم فؤاد ومحمد ثروت.

وقد حدثت حادثة بين فاروق سلامة وصديقه الملحن بليغ حمدي حيث كان بليغ حمدي دائم السهر مع فاروق سلامة وزوجته نوال الصغير في منزلهما وفي احدي المرات سافر فاروق سلامة وحده الي لبنان حيث كانت معه حفلة وعاد الي مصر بعد عدت ايام فسأل زوجته عن بليغ حمدي فقالت له انها لم تراه منذ سفرك بعد ذلك تقابل مع الفنان "ماهر العطار" مصادفة واخبره ان بليغ حمدي كان يسهر مع زوجتك في بيتك حتي الساعة السادسة صباحا فعاد الي المنزل وحدثت مشاجرة بين فاروق سلامة وزوجته نعيمة الصغير فانكرت ماحدث ثم ذهب الي بليغ حمدي الذي اكد له انه كان عندها ولكن كانت سهرة بريئة ثم تركه وذهب الي بيت آخر له وجلس فيه وحيدا ففوجئ بطرق الباب فوجد امامه بليغ حمدي ومعه زوجته نوال حيث كان بليغ حمدي يريد ان يصلح بينهم فقام فاروق سلامة بسبهم وطردهم من المنزل ثم قام بتطليق نوال.

نشأتها

نشأت نهلة سلامة وهي تكره والدها نتيجة ماكانت تقوله امها لها وبعد فترة من الزمن بدأت تقل اعمال فاروق سلامة التلحينية فعاد مرة اخري ليعزف بآلة الأكورديون في الأفراح الشعبية والحفلات حتي انه قال ان نهلة ابنته لا تساعده ماديا على الاطلاق.

نعود الى نهلة سلامة التي عندما ظهرت في السينما قالت انها علي استعداد لتقديم اي دور سينمائي فمثلت العديد من الأفلام مثل "مستر كاراتيه" مع الفنان احمد زكي والصرخة مع الفنان نور الشريف "امريكا شيكا بيكا" و "البحر بيضحك ليه" والكثير من الأعمال الاخرى.

تزوجت نهلة سلامة ثلاثة مرات المرة الأولي كانت من طبيب اسمه "أحمد علي" واستمر زواجهم لمدة سنتين ثم حدثت مشاكل بينهم وانتهى الامر الإنفصال. المرة الثانية كانت من احد رجال الأعمال ويدعى "مصطفي النجار" حيث رآها في احد الأفراح فنالت اعجابه فعرض عليها الزواج وبالفعل تزوجها لمدة 3 ساعات فقط ثم حدث الطلاق.

تزوجت بعد ذلك رجل آخر وانجبت منه ابنها الوحيد، ويقال انها تزوجت المخرج السينمائي المعروف "محمد خان" زواجا عرفيا لمدة 3 سنوات ثم حدث الانفصال.