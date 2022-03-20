أخبار اليمن : صنعاء.. المالية تعلن صرف نصف راتب السبت المقبل

صنعاء.. المالية تعلن صرف نصف راتب السبت المقبل
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، أن الوزارة ستباشر صرف نصف راتب شهر مايو ٢٠١٨ م السبت القادم.
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية، أن الوزارة قد خاطبت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قبل اسبوع، حسب توجيهات فخامة مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، لسرعة موافاتها بكشوفات المرتبات وإبلاغ الجهات بذلك.
وأشار في تصريح لوكالة سبأ، إلى أن وزارة الخدمة بصدد التجهيز لذلك وفور وصول الكشوفات ستباشر المالية اصدار التعزيزات للبنك المركزي وتسليم كشوفات المرتبات إلى كاك بنك والبريد حسب الآلية التي تم اعتمادها بالصرف عبر أنظمة الدفع الإلكتروني.
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