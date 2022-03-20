شاهد .. الكشف عن ضحايا برنامج ’’رامز جلال‘‘ في رمضان 2022.. الأسماء ستصيبك حتماً بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر الكشف عن ضحايا برنامج ’’رامز جلال‘‘ في رمضان 2022.. الأسماء ستصيبك حتماً بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

بدأ منذ أسابيع قليلة تصوير برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022 بالمملكة العربية السعودية، علي غرار رمضان العام الماضي 2021 والذي كان يحمل اسم رامز عقله طار، حيث تُعد برامج المقالب التي يقدمها رامز من أكثر البرامج المُنتظرة في موسم رمضان.

ضحايا رامز جلال في 2022 ضحايا رامز جلال في رمضان 2022 تضم عدد من نجوم الفن والرياضة، وعلم القاهرة 24 أن رامز جلال انتهى من تصوير عدد من الحلقات لعدد من نجوم الفن والرياضية نكشفها لكم، وهم الفنانة ياسمين صبري والنجمة غادة عادل وسنتيا خليفة ولاعب النادي الأهلي بدر بانون ونجم مسرح مصر محمد أنور.

رنامج رامز جلال 2022 برنامج رامز جلال الجديد 2022 لم يتم الكشف اسمه حتى الآن، حيث يقوم رامز جلال بتصوير برنامجه الجديد في المملكة العربية السعودية في سرية تامة، ولم يتم الكشف فكرة برنامج رامز جلال 2022

ياسمين صبري في برنامج رامز جلال ياسمين صبري وقعت في فخ رامز جلال من قبل، وهذه ليست المرة الأولى، وظهرت معه رمضان قبل الماضي في 2020، وحققت ترند على مستوى الوطن العربي يومها، حيث كان هذا العام يظهر رامز بنفسه في المقلب ولكن بعدما يقوم بربط الضيف على أحد الكراسي، وبكت يومها ياسمين صبري وحقق الفيديو الخاص بها مشاهدات كثيرة.

غادة عادل في برنامج رامز جلال أيضا الفنانة غادة عادل وقعت ضحية رامز في نفس العام، وحققت مشاهدات كثيرة، حيث بكت بكاء شديد في الحلقة، وتوسلت لرامز أن يُنهي المقلب.

وللمرة الأولى يستضيف رامز لاعب النادي الأهلي بدر بانون في برنامجه، لكنه دائمًا هناك نصيب كبير لنجوم الرياضة في برنامجه.

وتُعد برامج رامز جلال من أهم البرامج الرمضانية، والذي يعتمد مؤخرًا مع شخص لاستقطاب الضيوف إلى مكان المقلب باعتباره برنامج حواري، ثم فجأوا يظهر رامز مُتخفيًا ويبدأ في التعامل مع الضيف عن طريق وضع بعض العراقيل والعقبات التي من شأنها أن تُخيف الضيف في إطار كوميدي، ثم يظهر رامز.

و رامز جلال جمهوره من خلال برنامج et بالعربي، لفكرة برنامجه الجديد، متمنيًا أن تنال هذه الفكرة على إعجاب جمهوره المصري والعربي، كما كشف أيضًا عن أمنيته بأن يستضيف المطرب محمد عبده في أحد الحلقات ببرنامجه.

وتحدث رامز: رمضان الجاي ربنا يسهل ويعدي على خير، عندنا مقلب صغير يارب يعجب الناس، وبتمنى استضيف الفنان محمد عبده.. أبو نورة أنا حبيبك.

وأعرب رامز جلال عن سعادته الكبيرة، بتكريمه في حفل joy awards بالسعودية، مشيرًا إلى أنه يعتبر هذا التكريم تعويضًا له عن الانتقادات والهجوم الكبير الذي كان يتعر ض لها، حيث قال: دي حاجات بتسعدني، وبتحسسني أن المشوار اللي مشيته ربنا كان عارف أنا تعبت قد إيه، فتقريبًا كان بيكافئني، ودي من اللحظات التي فرقت معايا نفسيًا.