شاهد .. خفايا صادمة وسرية وراء فسخ محمد زيدان خطوبته من النجمة مي عز الدين ورفضه الزواج منها.. أخيراً كشف السر الكبير !

انت الان تتابع خبر خفايا صادمة وسرية وراء فسخ محمد زيدان خطوبته من النجمة مي عز الدين ورفضه الزواج منها.. أخيراً كشف السر الكبير ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

استضافت المخرجة إيناس الدغيدي لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان في برنامج شيخ الحارة في وقت سابق.

وخلال اللقاء نفى محمد زيدان أن يكون سبب ارتباطه بالفنانة مي عز الدين، خلال فترة انفصاله عن زوجته الدنماركية، هو محاولة نسيان زوجته، موضحاً أن علاقته بمي تطورت لخطوبة لم تستمر لأكثر من أربعة أشهر.

وقال زيدان إن الانفصال كان لأسباب عدة، منها اختلاف الآراء، وظروف عمل مي عز الدين، وإقامته في ألمانيا، لكن الانفصال تم بطريقة لائقة جداً، ولا تزال إلى الآن تربطه بمي عز الدين صداقة قوية للغاية.

وأضاف محمد زيدان أن زوجته ستتفهم الوضع بالتأكيد إذا حدث واحتاجت مي عز الدين مساعدته في ظروف صعبة، وأنه لن يتخلى عنها في مثل تلك الظروف. وكان محمد زيدان أعلن خطبته على الفنانة مي عز الدين منذ سنوات عدة، إلا أن الخطبة تم فسخها بعد أربعة أشهر فقط من الخطوبة.