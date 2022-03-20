شاهد .. سبب صادم وغير متوقع الطلاق لفنان صلاح ذو الفقار من شادية ! ما كان مستوراً انفضح أخيراً بكل جرأة ودون خجل !

انت الان تتابع خبر سبب صادم وغير متوقع الطلاق لفنان صلاح ذو الفقار من شادية ! ما كان مستوراً انفضح أخيراً بكل جرأة ودون خجل ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)
مؤخراً خرجت المحامية مني ذو الفقار، ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار مؤكدة أن الفنانة شادية زوجة أبيها كانت تعاملهم بشكل جيد جدا ، ولا تتدخل في شئونهم أو علاقتهم بأبيهم.
ووقتها قالت ابنة الفنان الكبير "ذو الفقار " خلال"خلال حوار ببرنامج "باب الخلق" المذاع علي فضائية "النهار" أن صلاح ذو الفقار حافظ علي علاقة الألفة والمحبة مع والدتها "السيدة زينب"، حيث كانت تربطهما صلة قرابة وصداقة حقيقية.
وتابعت الابنة أنه كان يقضي معهم أيام الجمعة كاملة بشكل منتظم، مؤكدة أنهما لم يعلنا عن طلاقهما بشكل رسمي حتي توفاهما الله.
كما وأكدت دون أي خجل أن سبب انفصال والدها عن الفنانة الراحلة شادية يرجع في الأغلب لعدم قدرة شادية علي الإنجاب، رغم المحاولات المستميتة، حيث أجهضت أكثر من مرة، وخضعت لعدد من العمليات الكبري.
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