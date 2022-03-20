أخبار اليمن : 145 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة

145 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 145 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات غارتين لطيران العدوان على منطقة الكثيب بمديرية الميناء، وتحليق للطيران الحربي والتجسسي في أجواء المدينة وحيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، و12 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، و112 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.