شاهد .. الفنانة المغربية ’’دنيا بطمة‘‘ تفاجئ كل الجمهور بشكلها الجديد .. نحافة مُفرطة وتكشف عن السر الكبير !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها بمجموعة صور جديدة بدت فيها بنحافة مُلفتة، بعدما زاد وزنها كثيراً مؤخراً. “كنت ضعيفة”

ونشرت دنيا الصور عبر “انستجرام”، ترويجاً لسهرة فنية تجمعها بعدد من نجوم المغرب مثل الفنان محمد الغاوي والمطرب الشعبي سعيد الصنهاجي. والكوميدي المغربي باسو واللاعب الدولي السابق محمد التيمومي. وقبل أن يعلق الجمهور على نحافة دنيا، سبقتهم بنفسها وكتبت: “كنت ضعيفة …اما احسن ضعيفة ولا باين عليا شوية الخير ديال بلادي”. وأردفت الفنانة المغربية: “صراحة امبوووسي نبغي نرجع ضعيفة ” .

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