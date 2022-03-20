شاهد .. مين أكثر واحد نفسك تتجوزيه ؟؟ نرمين الفقي أجابت بكل جرأة و دون ذرة خجل وكشفت السر الخطير المخفي عن الكل لسنوات !!

انت الان تتابع خبر مين أكثر واحد نفسك تتجوزيه ؟؟ نرمين الفقي أجابت بكل جرأة و دون ذرة خجل وكشفت السر الخطير المخفي عن الكل لسنوات !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تتألق الفنانة المصرية نيرمين الفقي بجمال وحيوية وشباب لافت للأنظار، منذ أن خطت بقدميها الوسط الفني، فكانت وما زالت فتاة أحلام عدد من الشباب رغم بلوغها الخمسين.

ظهرت الفقي لأول مرة كموديل إعلانات، في تسعينيات القرن الماضي، لا تسير على وتيرة واحدة في أعمالها الفنية، فنجدها في أنوثة ملكة الإغراء هند رستم، وفي خفة ودلع سعاد حسني، وأناقة فاتن حمامة.

رغم كونها من الفنانات الجميلات، وفتاة أحلام لكثير من الشباب إلا أنها لم تتزوج حتى الآن، رغم تقدم الكثيرين لخطبتها إلا أنها عزفت عن الزواج، حتى بلوغها عامها الخمسين.

وكشفت الفنانة نرمين الفقي مواصفات فتى أحلامها الذي تتمنى الزواج منه أثناء لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON".

وقالت : "لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عايزة ومش خايفة من الزمن والوحدة".

وأضافت: "أنا كامرأة نفسي أحب وأتحب وأشعر إن الراجل إلي قدامي بيحبني بجد وفكرة الارتباط سيباها على ربنا، وعمرى ما حبيت في حياتي".

وتابعت نرمين الفقى: "عدد كبير من الرجال تقدموا لي ولكن لم أجد كيمياء بيننا وبينهم"، مشيرة إلى أن التمثيل كان عائقا لها بسبب موضوع الارتباط، مضيفة: "مريت بناس في حياتي كان نفسهم يرتبطوا بيا مقابل الابتعاد عن التمثيل".

وعن أهم المعايير التي لا يمكنها التنازل عنها في اختيارها للرجل قالت: «لازم يكون نفس المستوى الثقافي والأسري ومايكنش «سليط اللسان» أو يكون قليل الأدب يكون حنين وطيب ورجل بمعنى الكلمة لازم يكون راجل».

واستطردت: «بخلاف هذه المعايير لا يمكن أن أفكر في الارتباط ومش عاوزاه.. ومش خايفة من الزمن ولا الوحدة لأن ممكن الاختيار الغلط هو اللى يتعبني ويأذيني ويكبرني في السن لان الحب رزق».