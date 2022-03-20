شاهد .. أجمل من ياسمين صبري.. أول ظهور لإبنة شقيق الإعلامي عمرو أديب.. والمفاجأة في والدتها نجمة شهيرة ! .. من تكون ؟ (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر أجمل من ياسمين صبري.. أول ظهور لإبنة شقيق الإعلامي عمرو أديب.. والمفاجأة في والدتها نجمة شهيرة ! .. من تكون ؟ (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

أنها أميرة أديب التي تنتمي إلى عائله فنّية وإعلامية كبيرة، ليس فقط من ناحية والدتها الفنانة منال سلامة – بطلة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي 1996 – فعميها هما الإعلاميان عمرو أديب وعماد الدين أديب.

كما أن والدها هو المخرج” عادل أديب” الذي قدم العديد من الأعمال الفنية ومنها فيلم “ليلة البيبي دول” ومن الأعمال الذي تولي إخراجها وإنتاجها “جبل الحلال” و”باب الخلق” و”كاريوكي” و”بوبوس” و”إبراهيم الأبيض” و”مرجان أحمد مرجان”. وغيرها

وتعتبر أميرة إبنة الفنانة “منال سلامه “والمخرج الكبير “عادل أديب “الفتاة المدللة لعائلة” أديب،” حيث أنها تعمل في مجال الأزياء، وحلم حياتها هو الوصول إلى العالمية، وتحرص دائماً على مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية والعملية من خلال إطلالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصدت مؤخراً لقب ملكة جمال الشواطىء.

ـوجدها هو المخرج المسرحي الكبير سلامة حسن وخالها هو الفنان شريف سلامة، ووالدتها هي الفنانة منال سلامة التي قدمت أهم المسلسلات المصرية ومنها دورها الشهير في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" و"ضمير أبلة حكمت" و"جبل الحلال" و"آه من حوا" و"ليالي الحلمية" و"بوابة الحلواني" و"الطوفان" و"شارع المواردي" و"أبو حنيفة النعمان"، والكثير من الأعمال.