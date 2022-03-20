شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. أحمد حلمي يتخلى عن منى زكي بعد أزمة «أصحاب ولا أعز» ويختار هنا الزاهد !!

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. أحمد حلمي يتخلى عن منى زكي بعد أزمة «أصحاب ولا أعز» ويختار هنا الزاهد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

بدأ الفنان أحمد حلمي تسجيل مسلسله الإذاعي الجديد «العصمة في إيدي» الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويجري بثه على شبكة راديو النيل، ويشاركه بطولته إدوارد وهنا الزاهد.

ويأتي الظهور ليكون الأول للفنان أحمد حلمي بعد عاصفة الانتقادات التي تعرض لها وزوجته الفنانة منى زكي عقب تقديمها فيلم «أصحاب والا أعز»، إذ تعرضت الفنانة منى زكي لانتقاد لاذع وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض فيلمها «أصحاب ولا أعز»، الذي طرح في يناير الماضي على أحد المنصات الإلكترونية، متهمين إياها بالترويج للمثلية الجنسية، وظهورها بجرأة غير معهودة عليها.

وتصدر هاشتاج «أصحاب ولا أعز» محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، ليصبح ضمن قائمة الأعلى تداولا في الوطن العربي.

وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد مما قامت به الفنانة منى زكي في هذا الفيلم، من تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ«الإباحية»، خاصة أن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي، كما قدمت طلبات إحاطة وبلاغات ضد منى زكي بسبب الفيلم.