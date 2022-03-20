شاهد .. أحمد حسام ميدو لايصوم رمضان !! أبله فهيتا فضحت سرّاً خطيراً يُكشف للعلن لأول مرة !!

انت الان تتابع خبر أحمد حسام ميدو لايصوم رمضان !! أبله فهيتا فضحت سرّاً خطيراً يُكشف للعلن لأول مرة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

أكد لاعب كرة القدم المصري أحمد حسام ميدو خلال استضافته في برنامج “أبلة فاهيتا” أنه لا يصوم شهر رمضان. وجاءت تصريحات ميدو الصادمة خلال فقرة يعترف فيها الضيف عن أسوأ تصرفاته. أحمد حسام حسين عبد الحميد (من مواليد 23 فبراير 1983)، المعروف باسم ميدو، هو مدرب كرة قدم مصري. وهو أيضا مقدم تلفزيوني ولاعب كرة قدم سابق، لعب كمهاجم. ميدو بدأ مشواره مع الزمالك في مصر في عام 1999. انتقل لنادي جنت في بلجيكا في عام 2000، حيث فاز بجائزة حذاء الأبنوس.

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