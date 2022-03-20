شاهد .. انفعل وهدد بمغادرة الاستوديو.. ما هو السر الذي كشفته وفاء الكيلاني عن الفنان محمود حميدة وجعله غاضباً ؟! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر انفعل وهدد بمغادرة الاستوديو.. ما هو السر الذي كشفته وفاء الكيلاني عن الفنان محمود حميدة وجعله غاضباً ؟! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

انفعل الفنان المصري محمود حميدة خلال لقاء مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وهدد بمغادرة الحلقة.

وتطرق الحديث في برنامج السيرة بين مقدمته وفاء الكيلاني والممثل محمود حميدة الذي جرى سابقاً إلى زوجته الثانية والعلاقة بين الزوجتين والأبناء.

وتحدث حميدة بانفتاح عن زوجته الثانية مها وأبنائها من زوج سابق، وأن السبب وراء إعلان الزواج بعد أشهر من الزواج العرفي هو قراءة تحقيق عن عدم استحقاق هذه الزوجة أي من الميراث وفقا للقانون، فخشى عليها وعلى أبنائها الذي يعتبرهم أبناءه أيضا، فأعلن الزواج.

وكشف حميدة أنه تربى على الذكورة المطلقة فكلمته كانت تسير على عمته التي تنفذ أوامره، وهذا السبب وراء زواجه الثاني بشكل كبير ويجد أن هذا الوضع ليس صحيح اجتماعيا.

واعترف حميدة أن زوجته الأولى والثانية ليستا على صلة ولا بناته على صلة بزوجته الثانية، ولكن مؤخرا بدأ الأبناء في التواصل البسيط، وعندما حاولت وفاء الكيلاني استخلاص معلومات أخرى انفعل عليها رافضا بلباقة قائلا "لا" بحزم، لترد عليه: "بتخرسني" ليجيب بالإيجاب وممازحا بأنه سيغادر الحلقة.