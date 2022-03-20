أخبار اليمن : أمطاراُ رعدية متوقعة في 8 محافظات يمنية

أمطاراُ رعدية متوقعة في 8 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفرقة على المرتفعات الجبلية وانحسار تدريجي للعوالق الترابية خلال الـ 24 ساعة المقبلة .
وأوضح المركز أن الأجواء ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة يرافقها هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، إب وريمة.
وأشار إلى استمرار تواجد العوالق الترابية على أجزاء من المناطق الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية.. متوقعا انحسارها تدريجيا خلال الساعات القادمة وخاصة في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول حفاظاَ على سلامتهم وممتلكاتهم.
كما دعا المرضى وكبار السن والأطفال وسائقي المركبات على الطرق الصحراوية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية والساحل الجنوبي إلى أخذ الحيطة والحذر من آثار العوالق الترابية.
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