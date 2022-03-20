شاهد .. تطورات مُحزنة تُبكي المصريين بشأن حالة الفنان ’’سمير صبري‘‘ الصحية.. أخبار مُبكية من المستشفى ؟!

انت الان تتابع خبر تطورات مُحزنة تُبكي المصريين بشأن حالة الفنان ’’سمير صبري‘‘ الصحية.. أخبار مُبكية من المستشفى ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

أكد مصدر مطلع على الحالة الصحية للفنان المصري سمير صبري على أن التأخر في إجراء عملية جراحية في القلب يأتي بسبب السن الكبير حيث يناهز 80 عاماً، مشيراً إلى أن الإصابة بالأمراض المزمنة مع تقدم العمر تتسبب في صعوبة إجراء مثل هذه العمليات الخطرة.

وأضاف المصدر لـ«الاتحاد» أنه من المتوقع أن يجري صبري عملية تغيير الصمام الميترالي في القلب قبل شهر رمضان المقبل، فيما سيكون الفريق الطبي أنهى كافة الفحوصات لإجراء العملية دون خطر على حياته، بينما يعتمد على معنوياته المرتفعة في ظل اهتمام كبير من محبيه وكافة أجهزة الدولة، وتواصل معه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشار إلى أنه بعد إجراء العملية سيحتاج الفنان إلى فترة نقاهة تمتد داخل المستشفى إلى شهر إضافي تقريباً، ولن يتمكن من الخروج مباشرة، خاصة مع صعوبة العملية وسنه الكبيرة، وبالتالي خوف الأطباء من خروجه بعد العملية مباشرة.

الفنان الكبير سمير صبري دخل إلى المستشفى منذ نحو شهرين للعلاج من تبعات إصابته بمرض السرطان، وتم نقله من أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة إلى أحد المجمعات الطبية التابعة للقوات المسلحة المصرية لاستكمال علاجه وإجراء العملية الدقيقة.