شاهد .. محمد مختار صدم المذيعة برد غير متوقع بعد ان سألته : تزوجت رانيا يوسف ونادية الجندي مين تفضل منهم ومين أستمتعت معاها؟!

انت الان تتابع خبر محمد مختار صدم المذيعة برد غير متوقع بعد ان سألته : تزوجت رانيا يوسف ونادية الجندي مين تفضل منهم ومين أستمتعت معاها؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

قال المنتج محمد مختار خلال حلوله ضيفاً في برنامج بالخط العريض والذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب عبر شاشة الحياة إنه لم يشعر بفرق عندما تزوج الفنانة نادية الجندي التي تكبره في العمر والفنانة رانيا يوسف التي تصغره بسنوات مشيرا إلى أن الاثنتان تتمتعان بروح شبابية.

وأضاف محمد مختار أنه لم يحس بأي فرق بين الاثنتين لأنهم بيمتازوا بالروح الشبابية وممارسة الرياضة".

ووصف المنتج محمد مختار الفنانة نادية الجندي بأنها كانت الحصان الرابح، وانها متميزة في أعمالهما الفنية المشتركة مشيرا إلى أنه كان لا يمانع تعاونها مع منتجين آخرين.

وأضاف مختار أن هناك دورا واحد نجح لنادية الجندي بعيدا عنه وهو فيلم "الخادمة" مضيفا "احنا كنا بنفصل الدور لنادية الجندي".

يذكر أن محمد مختار هو الزوج الأول لرانيا يوسف، حيث تطلقت منه بعد إنجابها طفلتين منه، وتزوجت بعده مرتين وتطلقت أيضا، فيما كان المنتج محمد مختار هو الزوج الثاني للنجمة نادية الجندي، ورغم انفصالهما منذ سنوات طويلة، ولكنه لا يزال صديقها المقرب.