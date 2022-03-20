شاهد .. بعد أصحاب ولا اعز.. طلبوا من صفية العمري رأيها الصريح في مشاهد ’’منى زكي‘‘ لكن ما قالته صدم الجميع ولم يصدقه أحد !!

انت الان تتابع خبر بعد أصحاب ولا اعز.. طلبوا من صفية العمري رأيها الصريح في مشاهد ’’منى زكي‘‘ لكن ما قالته صدم الجميع ولم يصدقه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

صفية العمري وجهت عددا من النصائح للنجمات الشابات، كما كشفت عن صفة في شخصيتها لا يعرفها عنها الكثيرين، والنظام الغذائي الذي تسير علية، وعلاقتها بالمطبخ.

وقالت هناك العديد من الفنانات المميزات، لكن عن نفسي أحب منى زكي ومنة شلبي؛ لأنهما استطاعتا أن تتركا بصمة من خلال أدوارهما سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية، وتعجبني كثيرا اختياراتهما وفكرهما وقدرتهما على التنوع والاختلاف.

واضافت من يصنع النجومية هو التاريخ الفني فقط ولا شيء آخر، فأنا أشاهد العديد من الصور لفنانات يرتدين فساتين أنيقة ورائعة، لكنني لا أعرف أسمائهن ولا أتذكر لهن أي دور في عمل فني.

واستكملت: "هذة مشكلة حقيقية؛ لأن البعض لا يفهم أن الفن تاريخ وليس شهرة وقتية قد تزول أو تختفي في أى وقت لأي سبب من الأسباب، والجري وراء اللايكات والشير ليس هو ما يصنع الفنان الحقيقي.