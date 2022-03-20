شاهد .. والدة ’’آيتن عامر‘‘ تخطف الأنظار بجمالها الشديد بأول ظهور .. لن تصدق أنها ما زالت أحلى من ابنتها ؟! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر والدة ’’آيتن عامر‘‘ تخطف الأنظار بجمالها الشديد بأول ظهور .. لن تصدق أنها ما زالت أحلى من ابنتها ؟! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

ظهرت أيتن عامر اليوم في بث مباشر مع والدتها خلال تواجدها معها ومع ابنتها في النادي، وحتى وصولها إلى المنزل.

وجهت والدتها التحية لمتابعي أيتن الذين أكدوا على الشبه الكبير بينهما وبين ابنتيها أيتن ووفاء عامر.

وحتى بعد عودتهما إلى المنزل كانت أيتن تتحدث إلى واحد من جمهورها وتشاركه في تحدي، فطلب منها أن يلقي التحية على والدتها وظهرت مرة أخرى في البث المباشر ووجهت له التحية ولكل متابعي أيتن.

ودائما تشارك أيتن عامر جمهورها بفيديوهات مع والدتها ومنها فيديو وهي تغني لها.