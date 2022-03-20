شاهد .. أول رد من الفنانة ’’شيرين عبدالوهاب‘‘ بعد أنباء حملها من طليقها حسام حبيب.. ماذا قالت ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر أول رد من الفنانة ’’شيرين عبدالوهاب‘‘ بعد أنباء حملها من طليقها حسام حبيب.. ماذا قالت ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أنباء حول حمل المطربة شيرين عبد الوهاب، خاصةً بعدما ظهرت مؤخرًا منتفخة البطن أثناء إحيائها لحفل زفاف، وانتشرت الشائعة على نطاق واسع.

وتجاهلت شيرين عبد الوهاب تلك الأنباء، ونفتها على طريقتها الخاصة، من خلال نشرها صورة منذ قليل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، موضحةً نحافتها وعدم وجود ذلك الانتفاخ الذي رآه البعض حملًا.

وعلقت شيرين عبد الوهاب على الصورة، قائلة: هتيجبوا إيه لست الحبايب في عيد الأم؟ بفكركم أهو فاضل 3 أيام.. هنا ومريم بناتي حبايبي بغششكم.



وتألقت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل، من خلال غنائها مع العروسين، اللذان تفاعلا معها بشكل كبير، بعد غنائها سيدنا القماص، وبعض الأغاني الخاصة بها، التي جعلت الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير، وامتلأ المكان بالبهجة والسرور والصِفار من قِبل الحضور.