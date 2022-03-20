شاهد .. بعد سؤالها عن اسم الممثل الذي طلبها للزواج ورفضته.. لكن رد النجمة نادية الجندي صدم الكل !! ماذا قالت ؟؟

انت الان تتابع خبر بعد سؤالها عن اسم الممثل الذي طلبها للزواج ورفضته.. لكن رد النجمة نادية الجندي صدم الكل !! ماذا قالت ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

ردت الفنانة نادية الجندي على سؤال حول الممثلة التي كانت تحاربها في الوسط الفني، خلال لقاء تلفزيوني مع الأبلة فاهيتا. يبدو أن السؤال حرك المشاعر بقوة لدى نادية الجندي فانفعلت وردت: أقول مين ولا مين.. كلهم كانوا بيحاربوني ولغاية دلوقتي. كما تعرضت الجندي لسؤال محرج حيث طلبت منها فاهيتا ذكر اسم ممثل تقدم للزواج منها ورفضته. نادية الجندي رفضت الإجابة على هذا السؤال واختارت العقوبة المفروضة عليها، وهي أن ترده لفاهيتا، ولم تكشف اسمه.

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