شاهد .. ظهور مفزع لجميلة السينما ’’جيهان فاضل‘‘ بعد غياب لسنيين .. والجمهور لم يستطيع التعرف عليها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع لجميلة السينما ’’جيهان فاضل‘‘ بعد غياب لسنيين .. والجمهور لم يستطيع التعرف عليها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

تخرجت جيهان من الجامعة الأمريكية، وعملت في العديد من الأعمال التلفزيونية مع قلة عملها السينمائي وحققت شهرة كبيرة في التسعينات.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة جيهان فاضل في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

وظهرت الفنانة جيهان فاضل بإطلالة ولوك مختلف تمامًا عما اعتاده منها الجمهور، مما دفع البعض الاعتقاد إلى أنها ليست الفنانة جيهان فاضل.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور كالتالي: «دي بقت واحدة تانية خالص»، «مين دي.. دي مش جيهان فاضل أصلا».

وتسببت الصور في ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب اختلاف ملامح الفنانة جيهان فاضل، بل أن البعض اعتقد أنها فتاة أخرى.