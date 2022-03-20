شاهد .. فيفي عبده تكشف جزء من صدرها في أوقح إطلالة فاضحة والذي فجرت غضب المصريين !! (صورة)

انت الان تتابع خبر فيفي عبده تكشف جزء من صدرها في أوقح إطلالة فاضحة والذي فجرت غضب المصريين !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وتألقت فيفي بإطلالة كاجوال جذابة مرتدية جاكيت جينز فرو، مما حازت على إعجاب متابعيها. يذكر أنه جاء في إعلان الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، إعلان إحدى منتجعات مدينة أبو ظبي، مقابلة فيفي عبده لمدة ساعتين مقابل أسعار معينة تتفاوت حسب الفئة المختارة وفرق الأموال.

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