شاهد .. بعد وفاة والدة أبنائه.. أنتشار أول صورة للفنان ’’كاظم الساهر‘‘ برفقة زوجته السابقة وجمالها خيالي !! (صورة)

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انت الان تتابع خبر بعد وفاة والدة أبنائه.. أنتشار أول صورة للفنان ’’كاظم الساهر‘‘ برفقة زوجته السابقة وجمالها خيالي !! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة بالأبيض والأسود قيل انها تعود للفنان العراقي كاظم الساهر ووالدة ولديه التي توفيت بالأمس، وذلك في حفل زفافهما، وقد نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين.
وانتشرت هذه الصورة بعد أن أعلن كاظم الساهر وفاة والدة ولديه سام وعمر، اذ نعاها على حسابه الخاص بالقول: "إنّا لله وإنّا اليه راجعون السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله الفاتحة".
وكانت أعلنت الصفحة الرسمية لـ كاظم الساهر عن تأجيل حفلاته في أميركا وكندا بسبب وفاة والدة ولديه، وقد كُتب على الصفحة الخاصة: " بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر.
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