شاهد .. لو طلب منك الفنان أحمد حلمي نصيحة بعد أزمة زوجته في (أصحاب ولا أعز) بما تنصحه.. رد أسامة منير كان صادم للجميع ولم يتخيل أحد ما قاله !!

انت الان تتابع خبر لو طلب منك الفنان أحمد حلمي نصيحة بعد أزمة زوجته في (أصحاب ولا أعز) بما تنصحه.. رد أسامة منير كان صادم للجميع ولم يتخيل أحد ما قاله !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

سألت ياسمين عز، في برنامج كلام الناس في وقت سابق المذيع أسامة منير عن أزمة فيلم أصحاب ولا أعز: كيف ترد إذا وصلتك رسالة من أحمد حلمي يطلب منك نصيحة بعد تعرضه لهجوم بسبب شيء لم يقم به؟

وأجاب: "ردي سيكون هل ترى أن ما قامت به زوجتك صحيح أم خطأ، وعلى هذا الأساس تقف في وجه الدنيا كلها من أجل زوجتك."

وأضاف: "أنا شاهدت مشهد منى زكي الذي أثار الجدل والمشهد ليس فيه شيء لكن يعبر عن شيء، وهي ممثلة ويمكن أن تلعب دور بنت بلد أو قاتلة أو فتاة ليل، ونجحت في أداء الشخصية كما نجحت في مسلسلها في رمضان الماضي".

وتابع: "إنت يا حلمي فنان وتعرف معنى هذه الكلمة وتعرف زوجتك، وأنا لو مكانه أقف في وجه الدنيا كلها وأعتقد أنه تصرف بهذه الطريقة."

وتعرض فيلم "أصحاب ولا أعز" لموجة واسعة من الهجوم بسبب جرأة بعض المشاهد والألفاظ، ونالت الفنانة منى زكي نصيب الأسد من الهجوم بسبب مشهد اعتبره الكثيرون جريئا وألفاظ لم نعتد سماعها منها.