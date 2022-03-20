شاهد .. زواج خليل التميمي طليق الفنانة الكويتية إلهام الفضالة .. والعروس حسناء للغاية و أجمل منها ؟! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر زواج خليل التميمي طليق الفنانة الكويتية إلهام الفضالة .. والعروس حسناء للغاية و أجمل منها ؟! (تفاصيل) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)
صدم خبر زواج الإعلامي الكويتي خليل التميمي طليق الممثلة الكويتية إلهام الفضالة ضجةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل زواج خليل التميمي
في التفاصيل، أجرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقابلة مع الإعلامي الكويتي خليل التميمي، وكشفت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الى انه أعلن عن موعد زواجه وهو في عام 2023، قائلة: “مي العيدان في حلقتي مع خليل التميمي اعلن بأن زواجه ب ٢٠٢٣”.
وفي المحادثات التي جرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكّد البعض أنّ العروس ستكون حسناء أجمل من إلهام الفضالة، وذلك ليثير غيرتها.
خليل ابراهيم التميمي اعلامي كويتي مولود في 31 آب / اغسطس 1971 بدأ حياته المهنية بالعمل في جريدة الوطن الكويتية قبل اغلاقها عام 2015، كما شغل منصب مدير الاستديوهات في قناة الفنون الفضائية وقام بعدة برامج على الشاشات الخليجية بينها برامج رياضية مثل كأس العالم، وكأس خليجي 2018.
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