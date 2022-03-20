شاهد .. عودة دينا الشربيني الى عمرو دياب في مفاجأة هزت الوسط الفني .. ما حدث فجر ضجة واسعة !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر عودة دينا الشربيني الى عمرو دياب في مفاجأة هزت الوسط الفني .. ما حدث فجر ضجة واسعة !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت طريقة احتفال دينا الشربيني بعيد ميلادها الشكوك حول عودة علاقتها مع عمرو دياب، فالهضبة كان حاضراً غائباً عن الحفل الذي حضره المقربون من الشربيني. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل حفل عيد ميلاد دينا الشربيني.

احتفال دينا الشربيني بعيد ميلادها على أنغام أغنية برج الحوت أثار الشكوك، خاصة وأن هذه الأغنية كانت بداية علاقتهما، وهي الأغنية التي أثارت الشكوك في البداية حول علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني.

وبدأت العلاقة بين الفنانة دينا الشربيني والفنان الهضبة عمرو دياب في أواخر عام 2019 وذلك بعد ظهورها معه كثيراً إلا أن الموضوع كان في قيد الكتمان بالرغم من ظهور دينا الشربيني في عدة برامج كان منها في برنامج "The Insider بالعربي" عن انبهارها بالموسيقى التصويرية لمسلسلها "لعبة النسيان" التي ألفها عمرو دياب.



وأكدت أنها تحب موسيقى العمل بشكل شخصي جداً، وكثيراً ما ترغب في إعادة التتر من أجل الاستماع فقط إليها، فهي كانت تشاهد عملها من أجل سماع المزيكا الخاصة به.

تطورت العلاقة بين الفنانة دينا الشربيني والفنان عمرو دياب وبدأ ظهورها بشكل رسمي معه في أغنية ليالي السهر بشكل رسمي دون الحديث في تفاصيل ارتباطهما إلى أن تم الكشف في بداية عام 2021 أنه تم الانفصال بشكل رسمي وتركت الفنانة المصرية منزل عمرو دياب من دون ذكر أي تفاصيل أخرى تخص الطرفين.

وحتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها بحضور مجموعة من أصدقائها. وشاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمقطع مصور من احتفال دينا بعيد ميلادها علي نغمات أغنية برج الحوت.

وحضر حفل عيد الميلاد مجموعة من النجمات من بينهم نيللي كريم وفيفي عبده وناهد السباعي. متابعو بوسي شلبي اندهشوا من احتفال دينا الشربيني على نغمات أغنية عمرو دياب. وتساءلوا عن حقيقة عودتها لعمرو دياب، وهو ما نفاه بعض المقربين من دينا. وكشفت بوسي شلبي أن عيد ميلادها هو يوم عيد ميلاد دينا الشربيني.

حرص عدد كبير من المتابعين على تهنئة دينا بعيد ميلادها. وسخر البعض من حفل عيد الميلاد الذي كان تواجد النساء به طاغيا على الرجال، فلم يظهر بالمقطع أثناء الاحتفال سوى رجل واحد فقط.

تنشغل دينا الشربيني الفترة الحالية بتصوير مسلسل "المشوار" الذي تخوض به الموسم الرمضاني مع محمد رمضان. ليكون هذا العمل هو الثاني بين رمضان ودينا الشربيني بعد فيلم جواب اعتقال.