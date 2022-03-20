شاهد .. شقيق نهال في العشق الممنوع يصدم الكل بظهوره اليوم بعد مرور 12 سنة من عرض المسلسل .. كيف أصبح ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر شقيق نهال في العشق الممنوع يصدم الكل بظهوره اليوم بعد مرور 12 سنة من عرض المسلسل .. كيف أصبح ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

تغيرت ملامح النجم التركي باتوهان قراجاقايا كثيرًا بعد مرور ١٢ عامًا على ظهوره الأول بمسلسل (العشق الممنوع)، وآنذاك كان طفلًا صغيرًا أما الآن فأصبح شابًا عشرينيًا. لعب دور شقيق هازال_كايا (نهال) وابن زوج بيرين_سات (سمر)، وأحبه المشاهدون لأنه أطل كطفل خفيف الظل، وبشّر بمستقبل كبير. باتوهان رغم كل ثناء الصحافة والنقاد، لم يكمل طريقه. قدّم دوريْن ثانوييْن بعد (العشق الممنوع) فقط، وتوقف عن التمثيل عام ٢٠١٢. لم يظهر بعدها بأي مسلسل أو فيلم جديد لكنه لم يعلن اعتزاله وربما ينتظر نصًا قويًا ومناسبًا يعيده إلى الشاشة.

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