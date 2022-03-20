شاهد .. ميريام فارس تشعل الأنترنت بفستان مكشوف أظهر الكثير من جسدها أمام الملايين !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ميريام فارس تشعل الأنترنت بفستان مكشوف أظهر الكثير من جسدها أمام الملايين !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

أشعلت ملكة المسرح الفنانة اللبنانية ميريام_فارس، أجواء دبي يوم الجمعة ١١ مارس بإفتتاحها أول مركز رياضي خاص للسيدات في دولة الإمارات العربية.

كانت الأجواء مليئة بالحماس والإيجابية، أدّت ميريام أجمل أغانيها ومنها أغنيتيها الجديدتين “هذا الحلو”و “معلش” عند صعودها الى المسرح.

وبطلب من الجمهور إختتمت ميريام حفلها بغناء أغنية “هذا الحلو” مرّة ثانية على قرع الطبول متألقة بحركتها وعزفها على المسرح مع فرقة الطبول وفرقتها الموسيقية وسط تفاعل كبير من الحاضرين والصحافة العربية.

تألقت ميريام في الحفل بفستان أخضر مفتوح من أحد الجانبين، والبعض وصف إطلالتها بالجريئة وأنها لا تليق بحفل في دولة خليجية، لكن اطلالتها كانت راقية جدًا وبعيدة عن الاثارة خصوصًا أنها مرة لم تستخدم أسلوب الاغراء منذ بدايتها الفنية بل حافظت على نجاحها من خلال أعمالها والعروض التي تقدمها على المسارح.

ميريام من أكثر النجمات اللاتي تحيي الحفلات في الدول الخليجية.

وكانت طرحت أغنية “معليش” مؤخراً، من كلمات وألحان يوسف العماني، وتوزيع موسيقي حميد دعوسي، وقدمت من خلال الكليب مجموعة من الاستعراضات بألوان مبهجة مستمدة من الفن الأمازيغي.