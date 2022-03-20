شاهد .. مين من بين أزواجك ندمتي بشدة انك اتجوزتيه ؟ نادية الجندي أجابت بدون خوف أو خجل وأهانت هذا الفنان الشهير .. من يكون ؟؟

انت الان تتابع خبر مين من بين أزواجك ندمتي بشدة انك اتجوزتيه ؟ نادية الجندي أجابت بدون خوف أو خجل وأهانت هذا الفنان الشهير .. من يكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

رداً على ارتباط الفنانة نادية الجندي، كذبت النجمة القديرة تلك الشائعة، مؤكدة أن حالتها الاجتماعية الحالية عزباء ولا تبحث عن الزواج، لافتة إلى أنه لا توجد فنانة يمكنها تجسيد قصة حياتها إلا هي.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "لايف من الدبولكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا بقناة "On": "كل لما أنجح بأكون مرعوبة أكتر وعندي ثقة في النفس وليس غرور".

وعن أغرب شخص كان معجبًا بها، قالت نادية الجندي: "كان فيه واحد مجنون بيقف لي تحت البيت ويقول عايز أشوفها ولما منعوه كان بيقلع هدومه ويفضل يصرخ وبعدين جابوا له الشرطة وقبضوا عليه".

وكشفت نادية الجندى، لأول مرة عن اسم زوجها الفنان الشهير، الذي تزوجته وندمت، مؤكدة أنه لو عاد بها الزمن لم تكن توافق على الزواج منه.

وأوضحت نادية الجندي خلال لقائها في برنامج على قناة الغد، أنها تزوجت الفنان عماد حمدي بناءً على حب "مراهقة"، حيث كان يكبرها في ذلك الوقت ب40 عامًا، وكانت هي في سن صغيرة.

وقالت "الجندي"، إن زواجها من الفنان عماد حمدي كان من منطلق أنني رأيت فيه حنان والدي واعتبره حب مراهقات.

وأضافت نادية قائلة: "لو عاد بى الزمن لكنت رفضت هذه الزيجة وانتظرت قليلا لان الزواج يحتاج الى نوعا من المساواة سواء على المستوى الفكري او العمري وربما كان سبب طلاقى من عماد حمدى انه يكبرني بـ 40 عاما".