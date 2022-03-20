شاهد .. بعد نعيه لزوجته وأم عياله.. هل هذه الفتاة الحسناء هي فعلاً زوجة ’’كاظم الساهر‘‘ الجديدة ؟؟ (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر بعد نعيه لزوجته وأم عياله.. هل هذه الفتاة الحسناء هي فعلاً زوجة ’’كاظم الساهر‘‘ الجديدة ؟؟ (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد إعلان النجم العراقي كاظم الساهر وفاة زوجته الأولى وطليقته عروبة الساهر، الجدل حول حقيقة زواجه من فتاة تونسية.

خبر زواج الفنان كاظم الساهر من هذه الفتاة، جاء بعد انتشار صور تجمعه بها على شبكات التواصل الاجتماعي، في أكثر من مناسبة مما لفت انتباه جمهوره.

وبالبحث عن صحة المعلومة، تبين أنها غير صحيحة وأن الصورة المنتشرة هي لفتاة تونسية تدعى سارة، ولكنها ليست زوجة الساهر، بل هي مهندسة ديكور أشرفت على ديكور منزل الساهر في المغرب منذ سنوات.

كما أنها من جمهور الساهر ومعجباته وتحضر حفلاته باستمرار ولديها صور معه، ما ساعد في انتشار شائعة زواجها منه.

وكان الفنان كاظم الساهر قد نعى زوجته السابقة بقوله: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله.. الفاتحة".

وتزوج القيصر مرة واحدة فقط، من الراحلة عروبة حين كانت في سن الـ19 مطلع سبعينيات القرن الماضي، قبل طلاقه منها في عام 1996.