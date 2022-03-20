- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع خبر الفنان تامر حسني يثير الجدل بشكله الجديد.. أصبح نسخة عن وائل كفوري بشكل لا يُصدق والجمهور لم يستطع التعرف عليه !! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)
قبل فترة تم تداول اخبار عن الشبه الذي اصبح واضحا بين الفنان المصري تامر حسني والفنان اللبناني وائل كفوري بعد ان خضع الاول للعديد من التعديلات التجميلية التي جعلته يبدو شبيها بزميله الشهير.
لكن هذه المرة لاحظ المتابعون ان الشبه اصبح كبيرا للغاية وذلك بعد ان نشر تامر بوستر ترويجي لفيلمه الجديد على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعيويحمل اسم "بحبك" واشار المعلقون انهم للوهلة الاولى ظنوا ان صاحب الصورة هو وائل قبل ان يركزوا اكثر ويكتشفوا انه تامر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. الفنان تامر حسني يثير الجدل بشكله الجديد.. أصبح نسخة عن وائل كفوري بشكل لا يُصدق والجمهور لم يستطع التعرف عليه !! (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.