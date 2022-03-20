شاهد .. لما زوجتك متدخلش أوضة النوم لمدة 5 شهور هتعمل إيه؟.. قصة أصالة نصري وزوجها الأسبق أيمن الذهبي .. مفاجأة تزلزلة الوسط الفني !!

انت الان تتابع خبر لما زوجتك متدخلش أوضة النوم لمدة 5 شهور هتعمل إيه؟.. قصة أصالة نصري وزوجها الأسبق أيمن الذهبي .. مفاجأة تزلزلة الوسط الفني !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

بعد أكثر من 14 عاما على انفصالهما، كشف المنتج أيمن الذهبي حقيقة انفصاله عن الفنانة السورية أصالة نصري، الذي عزاه البعض لخيانته لها بالتزامن مع عرض كليب آسفة.

وقال أيمن الذهبي، في فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب، إن كل ما تردد غير صحيح، وأنها مجرد تكهنات من قبل البعض، مشيراً إلى أنه كان صاحب فكرة الكليب الذي تدور حول الخيانة الزوجية، مؤكداً أنه لم يرتكب خطأ مماثلاً ضد أصالة

لم يقدم أحد يد العون لأصالة مثلما فعل طليقها معها، هو الذي جعل لها اسما يعيش بيننا الآن، تزوجها وكان عمرها صغيرا وهذا هو المبرر الذي يقوله:”كانت لسه صغيرة لما اتجوزتها، وده السبب اللي خلاها تقول أنها اتسرعت في زواجها مني، اتهمتني كتير بالخيانة وياما ظلمتني”.

ولكن أبدت المطربة السورية أسبابها للانفصال وقالت على شاشات التلفزيون:”أول مرة خاني فيها سامحته لكن تاني مرة حسيت إن ظهري اتقسم”.

لكن ظهر رجل الأعمال أيمن الذهبي مدافعا عن نفسه ويضع مبررا للخيانة:”لما زوجتك متدخلش أوضة النوم لمدة 5 شهور هتعمل ايه؟ الخيانة كانت طبيعية”، ولكن يتضح في أحاديثه قدرا كبيرا من التناقض.. بعدما أعطى تبريرات للخيانة عاد ليعلن أنه نادما على انفصالهما.

وفي لقاء تلفزيوني لها وبعد انفصالها عن زوجها الأول، تزوجت المخرج طارق العريان وكان هذا اللقاء سويا أمام الناس وقالت أصالة:”كنت متزوجة أيمن وشفت طارق العريان وكان نفسي يكون هو زوجي وأبو أولادي لأني حبيته من أول نظرة”، من كلام أصالة وعدم اهتمامها أن تظهر وتقول هذا الكلام أمام الناس وكأنها ردت الخيانة بخيانة.

كان “العريان” هو الرجل المثالي بالنسبة لها كما ذكرت في أحاديث كثيرة، ولكن كانت خيبتها كبيرة، علم “العريان” ما فعله أيمن الذهبي مع أصالة وقرر بعد سنوات أن يفعل مثله تماما والضحية واحدة.