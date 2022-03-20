شاهد .. بعد أن ضبطتها الكاميرات مع طليقها.. أسما شريف منير تعلن عن مفاجأة كبيرة للجمهور.. وهذه تفاصيلها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد أن ضبطتها الكاميرات مع طليقها.. أسما شريف منير تعلن عن مفاجأة كبيرة للجمهور.. وهذه تفاصيلها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/20 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول ناشطون صوراً جديدة ظهرت فيها أسما شريف منير مع طليقها محمود السكري وابنتها لارا و هما يشاركونها في نشاطات مدرستها ، مما نال إعجاب متابعيها.

وعادت الشائعات عن اقتراب عودة الثنائي إلى بعضهما خاصة وأنهما يظهران في الصور منسجمان

واكد اسما ان علاقتها بطليقها جيدة للغاية حيث انهما كانا اصدقاء قبل الزواج وبعد الانفصال حافظا علي تلك الصداقة نظرا لأن بينهما طفلة.

وكانت أسما قد أشادت بمسلسل “البحث عن علا”، وعلقت: “كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصيا كتبت كتاب عن الموضوع بس مشفتش حاجة حقيقية قد العمل ده، أنا عمري ما نزلت پوست على أي عمل عندي، بس حقيقي لازم أشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده”.

وأضافت: "تقييمي ليه مش من ناحية فنية وزاوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا أي حاجة من دي مع إن كل حاجة، منهم معمولة بإتقان، أنا تقييمي ليه هو إحساسي کست عدت بكل تفصيلة وكأنهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري، شفت كل تحدي عديت بيه وكل مرحلة دخلت واتخبط فيها".