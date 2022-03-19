شاهد .. ابنة الفنان علاء مرسي ’’المحجبة‘‘ تخطف القلوب والعيون بجمالها الشديد بأول ظهور.. حجم الشبه بينهما سيفاجئك !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ابنة الفنان علاء مرسي ’’المحجبة‘‘ تخطف القلوب والعيون بجمالها الشديد بأول ظهور.. حجم الشبه بينهما سيفاجئك !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

ظهر على الساحة الفنية العربية أبناء لفنانين مخضرمين، منهم من يستطيع الحصول على مقاعد في الصفوف الأولى من بطولة الأعمال الفنية، ومنهم من يكتفي بالأدوار الثانوية ولم يُظهر موهبة كافية في الوسط ليأخذ البطولات.

وقد يكون بعض هؤلاء معروفاً لدى الجمهور كما هو الحال بالنسبة لدنيا وإيمي سمير غانم، وقد يكون غير معروف كما هو الحال مع ابنة الفنان علاء مرسي "مريم".

مريم علاء مرسي تربطها علاقة خاصة للغاية بوالدها الفنان المصري وهو ما يظهر جلياً من الصور التي ينشرها حتى أن بعض المواقع ذهبت إلى الظن أنها زوجته وليست ابنته.

ولكن من يدقق النظر في الصور التي جمعت علاء مرسي مع ابنته سيلاحظ أنها تشبهه بشكل كبير.