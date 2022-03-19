شاهد .. ماهلاغا جابري تفجر الأنترنت بإطلالة صارخة.. لن تصدق أين وضعت يدها وأغضبت الجمهور ! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)
نشرت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري مجموعة صور جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت ماهلاغا جابري بإطلالة متميزة وفريدة مرتدية سروال أسود وسترة باللون ذاته بقصة متميزة من عند الجانبين كما وارتدت حذاء باللون الأسود متناسقا مع إطلالتها، كما وأنها أظهرت حقيبة سفرها بالصور.
وعلقت جابري على المنشور ذاته قائلة: "إلى أين نحن ذاهبون بعد ذلك تركيا أو فرنسا؟".
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