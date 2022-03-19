شاهد .. ليه خليت مراتك تخلع حجابها؟ رد الحارس السابق لمنتخب مصر (عصام الحضري) صدم الكل !!

انت الان تتابع خبر ليه خليت مراتك تخلع حجابها؟ رد الحارس السابق لمنتخب مصر (عصام الحضري) صدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

حل عصام الحضري الحارس السابق لمنتخب مصر في وقت سابق ضيفاًعلى الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج 100 سؤال.

وأثناء الحلقة سألت راغدة شلوب الحضري حول رده على الانتقادات التي طالته بعد خلع زوجته للحجاب.

وقال الحضري " لا أرد على أحد، ربنا سبحانه وتعالى من سيحاسبني، وأنصح الجميع بعدم التدخل في أمور شخصية لا تخصه، أنا من سيحاسب".

وكشف الحضري أنه عندما تعرف على زوجته لم تكن مرتدية الحجاب، ثم ارتدت الحجاب بعد أداء مناسك العمرة لفترة، ثم عادت وخلعته.

وأكد عصام الحضري أنه لم يبدي أي اهتمام للانتقادات التي طالته بسبب هذا الأمر، مشيراً أن النقد إذا طاله بعيداً عن زوجته وبيته ليس لديه مانع، لكن ما أثار استاءه أن النقد طال زوجته