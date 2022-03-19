أخبار اليمن : إصابة 3 مدنيين في صعدة وخروقات متواصلة بالحديدة

دوت الخليج -

إصابة 3 مدنيين في صعدة وخروقات متواصلة بالحديدة

أصيب 3 مدنيين في قصف مدفعي سعودي بمحافظة صعدة، في حين واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق الحديدة خلال الساعات الماضية. إصابة 3 مدنيين في صعدة وخروقات متواصلة بالحديدةأصيب 3 مدنيين في قصف مدفعي سعودي بمحافظة صعدة، في حين واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق الحديدة خلال الساعات الماضية. وأوضح مصدر عسكري، أن قوى العدوان ارتكبت 132 خرقاً في الحديدة بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و31 خرقاً بقصف مدفعي و92 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأكد المصدر إصابة مواطن ومهاجرين أفريقيين اثنين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بصعدة،

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