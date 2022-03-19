شاهد .. أبنة الفنانة ’’ياسمين عبدالعزيز‘‘ تصدم الكل بأول ظهور لها.. كأنها حورية من الجنة !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)
ظهرت إبنة الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز من زواجها الأول في وقت سابق بشكل مفاجئ، الأمر الذي صدم الجمهور.
وفي التفاصيل، فقد جاء ظهور إبنة ياسمين عبد العزيز هذا، في صورة نشرتها الإعلامية الكويتية مي العيدان في وقت سابق عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، جمعت فيها صورة لياسمين مع صورة لإبنتها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه:”ابنة الفنانه ياسمين عبدالعزيز . . ماشاء الله نسخه منها”.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صورة إبنة ياسمين هذه، ففي حين أعرب البعض عن صدمتهم لشدة الشبه بين الأم وإبنتها، أشار البعض الآخر إلى أن الشابة ليست إبنة ياسمين.
وكان من التعليقات “مش بنتها ده صديقتها وهي قالت إن ده مش بنتها”، “مااتوقع بنتها عمرها ١٧ وهذي البنت ملامح بنت بنهايه العشرينات غلطانه انتي”.
ومن ناحية أخرى، كانت ودّعت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز الأزمة الصحية الكبيرة التي مرت بها ونجت من الموت بأعجوبة.
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