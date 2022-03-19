أخبار اليمن : بدء اختبارات صفوف النقل بأمانة العاصمة صنعاء

بدء اختبارات صفوف النقل بأمانة العاصمة صنعاءبدأت بأمانة العاصمة اليوم، اختبارات صفوف النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 1443 هجرية في كافة مدارس الأمانة.

وبهذا الصدد اطلع عضو مجلس النواب محمد الطوقي ومعه مدير المنطقة التعليمية بمديرية الثورة عبدالرحمن الفصيح، على سير الاختبارات في عدد من مدارس المديرية، ومستوى الانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات.

وأشاد الطوقي، بجهود الكوادر التربوية والتعليمية وحرصهم على استمرار التعليم رغم محاولة العدوان تعطيل العملية التعليمية منذ سبع سنوات.

وأكد أهمية تكاتف الجهود لإنجاح الاختبارات وتجاوز التحديات .. حاثاً الطلاب على المثابرة والاجتهاد لتحقيق نتائج متقدمة.

وفي السياق تفقد عدد من نواب مدير مكتب التربية بالأمانة ومدراء المناطق التعليمية بالمديريات، سير الاختبارات في مختلف مدارس مديريات الأمانة ومستوى التنظيم والانضباط.