شاهد .. أمل عرفة تصدم كل متابعيها بكشفها عن عمرها الحقيقي لأول مرة.. لا أحد كان يعتقد أنها عجوزة في هذا السن الكبير !!

انت الان تتابع خبر أمل عرفة تصدم كل متابعيها بكشفها عن عمرها الحقيقي لأول مرة.. لا أحد كان يعتقد أنها عجوزة في هذا السن الكبير !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

أمل عرفة اختارت الاحتفال بعيد ميلادها بطريقة مميزة على انستغرام، فنشرت صورة من طفولتها قارنتها بأحدث اطلالاتها الحالية.

ويبدو بأنها ما تزال تشبه نفسها كثيرا باستثناء التغيير بالمرحلة العمرية المختلفة، فيما كان لافتا كشفها عن سنوات عمرها بكل جرأة، في خطوة نادرا ما تقوم بها النجمات حول الإعتراف بأعمارهن.

النجمة السورية أمل عرفة شاركت جمهورها فرحتها في الاحتفال بعيد ميلادها الموافق اليوم في 18 مارس، فكشفت عن صورة نادرة لها من طفولتها وضعتها بجانب أحدث صورها في تعبير منها عن مضي سنوات العمر سريعا، فيما توقف الجمهور عند التغييرات في شكلها معتبرين بأن تقاسيم وجهها ما تزال تشبه نفسها باستثناء التغييرات التي طرأت على ملامحها في مرحلتها العمرية الحالية.

كذلك اعتبر الجمهور بأن الصورة التي نشرتها أمل عرفة تثبت بأنها من النجمات اللواتي لم يخضعن لعمليات تجميل او تغييرات جذرية بتقنيات التجميل، مشيدين بحافظها على هويتها الجمالية كما عرفوها منذ بداياتها الفنية قبل عقود.

أمل عرفة لم تكتفي بنشر الصورة النادرة من طفولتها، انما كشفت ايضا عن سنوات عمرها حيث اكدت بأنها اتمت عامها الـ 52، وكتبت في التدوينة التي أرفقتها مع الصورة :" 18/3/1970، هذا عمري الذي صنعني، هذا عمري الذي عشته ولازلت، هذا عمري الذي يتضاعف مع الشدائد، هذا عمري الذي يغادرني تماماً مع الفرح والعمل والحب، هذا عمري وأنا أحبه كما أحب الحياة والبشر ..هذا عمري الذي أريد أن أكمله بسلام وسلام وسلام، شكراً لكل من تذكرني بكلمة، ودائماً لي من اسمي نصيب