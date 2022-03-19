شاهد .. عـــاجل.. الموت يفجع الفنان العراقي ’’كاظم الساهر‘‘.. وحالة حزن تجتاح الوطن العربي بأكمله !

انت الان تتابع خبر عـــاجل.. الموت يفجع الفنان العراقي ’’كاظم الساهر‘‘.. وحالة حزن تجتاح الوطن العربي بأكمله ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

أعلن الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ وفاة والدة ولديه سام وعمر، اذ نعاها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بالقول: إنّا لله وإنّا اليه راجعون السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله الفاتحة.

وتلقى كاظم عدد كبير من التعازي من قبل المتابعين.



على صعيد آخر تداول الجمهور صورة مؤخرا لـ إبن شقيقة كاظم الساهر والذي يحمل إسمه، ويدعى كاظم السامرائي.

الجمهور أشاد بجمال ووسامة حفيد كاظم الساهر، وأكدوا من خلال التعليقات انه يشببه كثيراً، ويملك الملامح نفسها.