شاهد .. هل تذكرون الطفل الشقي في فيلم عمر وسلمى.. لن تتخيل كيف أصبح شكله اليوم ؟! وصدمة في هوية والدته فنانة شهيرة !! (صورة)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون الطفل الشقي في فيلم عمر وسلمى.. لن تتخيل كيف أصبح شكله اليوم ؟! وصدمة في هوية والدته فنانة شهيرة !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بصور حديثة لأحد الأطفال الذين برزوا في السينما المصرية بقوة.

الصورة تعود للطفل “ أحمد إبراهيم عبد الفتاح” الذي ظهر في فيلم “عمر وسلمى 2” للفنان “تامر حسني” والفنانة “مي عز الدين” الذي تم عرضه في عام (2009) م.

حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، مجموعة من صور للطفل أحمد عبد الفتاح الشهير بـ “معاذ” في فيلم عمر وسلمى 2 مع والدته وللافت في الأمر أنها ممثلة شهيرة حيث أنه الفنانة الجميلة “نورهان” ، وأثارت الصور حالة من الجدل بين روّاد مواقع التواصل. وتفاعل عدد كبير من الروّاد مع تلك الصور .

عمر وسلمى 2 هو فيلم كوميدي مصري هو الجزء الثاني من سلسلة أفلام عمر وسلمى، إنتاج عام 2009، بطولة تامر حسني و مى عز الدين وعزت أبو عوف، وملك وليلي أحمد زاهر، ويتحدث عن بعض المشاكل الزوجية التي توجه الرجل والمرأة بعد الزواج، وقد حصد ارباحا فاقت الـ 23 مليون جنية مصري.

أما عن والدته الفنانة نورهان فيُذكر أنها ممثلة مصرية، ولدت في مدينة الإسكندرية عام 1982، وتخرجت من كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ثم عملت في المجال الفني منذ مطلع الألفية الثالثة، وكانت أغلب أعمالها تليفزيونية، منها: (عائلة الحاج متولي، سوق العصر، قاسم أمين، العصيان، المصراوية).