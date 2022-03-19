شاهد .. إيه سر اختفاء ’’صلاح السعدني’’ ورفضه العودة للتمثيل؟ زوجة الفنان الكبير تجيب بجرأة صادمة .. لن تصدق ماذا قالت ؟؟

انت الان تتابع خبر إيه سر اختفاء ’’صلاح السعدني’’ ورفضه العودة للتمثيل؟ زوجة الفنان الكبير تجيب بجرأة صادمة .. لن تصدق ماذا قالت ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

صلاح السعدنى العمدة الذى لم يغب يومًا عن وجدان وقلوب جماهيره الذين يعيش معهم ويعيشون معه رغم البعد والغياب، يرون فى صورته ابن البلد الجدع البطل خفيف الظل المبدع المثقف الذى يشبههم وييشبهونه، عمدة الدراما الذى ترك فراغا كبيرا ولم يستطع غيره ملء مكانه.

مبدع محترف يمتلك قدرات خاصة، ويحمل الكثير من صفات حسن أرابيسك ومهاراته، وربما حظه أيضا، يهتم بإتقان قطعه الفنية التي لا يمكن تكرارها أو تقليدها، يعشقها ويندمج فيها ويمنحها من روحه، وحين لا يجد قطعة فنية يمكنها أن تحمل نفس الصفات، يبتعد رغم عشقه لفنه، لا يعنيه الكم، ويكفيه أن يصنع قطعة نادرة لا يستطيع غيره صنعها، فتخلد اسمه في سجل التاريخ وفى ذاكرة جمهوره وعشاق فنه.

جسد شخصيات رسخت فى ذاكرة الملايين وأصبحت علامات فى تاريخ الدراما، ومنها شخصية عاطف فى "أبنائى الأعزاء شكرا"، العمدة سليمان غانم فى "ليالى الحلمية"، ونصر وهدان القط فى "حلم الجنوبى"، ودكتور عزيز محفوظ فى مسلسل "الأصدقاء"، والحاج عبد القادر عوف فى "كفر عسكر"، والمعلم ابراهيم العقاد فى "الباطنية"، وكان آخر الأعمال التى قدمها عمدة الفن شخصية عبد القادر فى مسلسل القاصرات عام 2013 وبعدها ابتعد عن الأضواء ولكنه لم يبتعد عن قلوب ووجدان الملايين من محبيه وعشاق فنه.

ابتعد العمدة منذ فترة طويلة عن الظهور فى أى مناسبات فنية أو اجتماعية، ويرفض الظهور الإعلامى وفرض على نفسه نوع من العزلة، حتى أنه لم يكن يرد على هاتفه، و كانت زوجته تتولى مهمة الرد لطمأنة من يتصل للاطمئنان عليه.

وكان أحدث تصريح للعمدة عندما تحدثنا معه تليفونيا بمناسبة عيد ميلاده العام قبل الماضى 2019 ، حيث طمأن العمدة جمهوره عبر اليوم السابع فى أول تصريح بعد عزلة وغياب طويل،مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ويعيش فى هدوء مع أسرته وأبنائه وأحفاده.

وقال العمدة صلاح السعدنى لليوم السابع: "أنا بخير الحمد لله وصحتى مستقرة ومستمتع بحياتى الهادئة بعيدا عن الضجيج والأضواء بين أحفادى وأبنائى".

وكانت أحدث صور لعمدة الدراما الذى أصبح يكره الأضواء والتصوير والضوضاء تلك التى التقطها ابنه الفنان أحمد السعدنى ونشرها عام 2018 عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقاً: "أبويا من كتر ما اتصور في حياته مبقاش يكره قد التصوير..بس أنا صورته بالعافية، قلت له أنت واحش ناس كتير عايزين يتطمنوا عليك..صحيح أنا اللي دفعت التمن بقفا مُعتبر بس كله بيعدي..صباح الفل".

وأعاد أحمد السعدني نشر هذه الصور فى احتفاله بعيد ميلاد والده العام الماضى و اعتقد البعض أنها صورة حديثة التقطها الابن صباح اليوم الذى أعاد نشرها فيه ، ولكن الحقيقة أنها كانت صورة ملتقطة عام 2018.

ابتعد صلاح السعدنى عن الظهور لعدة أسباب منها الحالة الصحية، وحالة الحزن التى أصابته بعد فقد عدد من أعز أصدقائه ومنهم الفنان نور الشريف الذى زاره قبل وفاته بشهر وقضى معه يوما كاملا، وارتبطا معا بأجمل ذكريات الصبا والشباب، وزاد حزنه بعد وفاة محمود عبدالعزيز ومحمد وفيق.

كما لم يجد العمدة خامات فنية تليق بتاريخه الذى تعاون فيه مع كبار صناع الدراما وكتابها، ومنهم أسامة أنور عكاشة، ومحمد صفاء عامر والمخرج اسماعيل عبدالحافظ.

ومع الاحتفال بعيد ميلاده هذا العام تحدثت زوجة الفنان الكبير صلاح السعدنى لليوم السابع لطمأنة الجمهور على حالته الصحية.

وقالت زوجة عمدة الدراما أنه بصحة جيدة وخرج من حالة الاكتئاب والحزن التى عانى منها بسبب رحيل أصدقائه ورفاق مشواره.

وكشفت الزوجة عن أن الأحفاد لعبوا دورًا كبيرًا فى تخفيف حالة الحزن التى أصابت الفنان الكبير صلاح السعدنى بعد وفاة أقرب أصدقائه.

وقالت السيدة منى زوجة الفنان الكبير صلاح السعدنى :" الحمد لله هو زى الفل لكنه اكتفى بما قدمه من أعمال وتاريخ فنى يفخر به ويفضل الحياة فى هدوء بعيداً عن الأضواء، وهو الأن يقضى أغلب أوقاته مع أحفاده ، ويتابع الأعمال الدرامية ويشعر بسعادة كبيرة وهو يتابع أعماله الفن التى يتم إعادتها، كما يتابع ما ينشر عنه فى وسائل الإعلام"

وأشارت زوجة الفنان الكبير إلى أن الزعيم عادل إمام يتواصل مع العمدة صلاح السعدنى تليفونيا من وقت لأخر وكذلك الفنانة هالة صدقى وعدد من الفنانين الذين شاركوه بعض الأعمال، قائلة :" علاقته كنت جيدة جداً بكل من عملوا معه سواء فنانين كبار أو شباب ، وكلهم بيحبوه لأنه مكانش بيعمل أى مشكلة مع حد أثناء العمل وكان بيحب الكل وعمره مااتكلم فى أجر ولا اسم على التتر، وكان بيساعد الكل"

كما كشفت زوجة عمدة الدراما أن ابنه الفنان أحمد السعدنى حاول أكثر من مرة إقناعه للعودة للفن والتمثيل حيث يتمنى أن يجمعهما عمل فنى ولكن الفنان الكبير صلاح السعدنى رفض مكتفياً بما قدمه خلال مشواره وتاريخه الفنى.

وأوضحت زوجة صلاح السعدنى أن ابنها الفنان أحمد السعدنى شارك والده عمل واحد وهو صغير، ولكنه بعد ذلك كان يتحرج من مشاركة والده أى عمل فنى حتى لا يقال أنه تم مجاملته من أجل والده ، و الأن يندم أنه لم يشارك والد أى عمل فنى بعد أن أصبح شاباً واحترف الفن ، مؤكدة أن الفنان الكبير صلاح السعدنى لا يفكر فى العودة للتمثيل والفن من جديد ويكتفى بالحياة الهادئة التى اختارها لنفسه بعيداً عن الأضواء .

وعن كيفية الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الكبير ، قالت: "إحنا من زمان متعودين نحتفل بعيد ميلاده فى جو أسرى مع الأولاد والأحفاد فى المنزل"

والعمدة صلاح السعدنى ذو أصول ريفية شرب الثقافة والأدب من شقيقه الأكبر الكاتب الساخر محمود السعدنى وحمل بعضا من صفاته، وبدأت موهبة السعدنى تظهر منذ كان طالبا بالمدرسة السعيدية وبعدما التحق بكلية الزراعة و تعرف على أصدقاء عمره، عادل إمام وسعيد صالح ونور الشريف، وبدأت تسطع نجوميتهم فى مسرح الجامعة.

كان الأخ الأكبر محمود السعدنى يصطحب شقيقه الفنان الناشئ إلى قهوة «محمد عبد الله» بميدان الجيزة، التى كانت بمثابة صالون ثقافى يجمع أهل الأدب والشعر، مثل عبد الرحمن الخميسى، ونعمان عاشور، وزكريا الحجاوى، ويوسف إدريس، فاكتسب صلاح السعدنى الكثير الخبرات الحياتية والفنية والثقافية.

وبدأ السعدنى حياته الفنية فى الستينات، حيث شارك فى مسلسلى الرحيل والضحية، وفى السبعينيات شارك فى عدد من الأعمال السينمائية المهمة، واستطاع منذ بداياته أن يجد له مكانا بين عمالقة الفن، عندما قدم شخصية علوانى فى فيلم الأرض، كما شارك فى فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبى، مدرستى الحسناء، أغنية على الممر، وغيرها.

ورغم قلة أعماله السينمائية مقارنة بما قدمه للشاشة الصغيرة من أعمال درامية، فإن السعدنى شارك فى عدد من الأفلام المهمة ومنها «الموظفون فى الأرض، قضية عم أحمد، ملف فى الآداب، شحاتين ونبلاء، زمن حاتم زهران، فوزية البرجوازية، المراكبى، وغيرها»، كما قدم عددا من الأعمال المسرحية ومنها: «الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو باللو».

وفى الثمانينات والتسعينات قدّم السعدنى أهم أعماله، وازداد تألق العمدة فى روائع الأعمال الدرامية التى صنعها عمالقة الدراما، أمثال أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ ومحمد صفاء عامر.

ومنذ ما يقرب من 8 سنوات وبعد أخر أعماله الفنية "مسلسل القاصرات" عام 2013 ابتعد لفنان الكبير عن الأضواء ولكنه لم يبتعد عن قلوب ووجدان الملايين من محبيه وعشاق فنه الذين يتوجهون له بكل مشاعر الحب والعرفان ولسان حالهم يقول" وحشتنا ياعمدة"