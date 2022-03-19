أخبار اليمن : صفارات الإنذار المبكر تحذر المواطنين والسائقين من السير بسائلة صنعاء

صفارات الإنذار المبكر تحذر المواطنين والسائقين من السير بسائلة صنعاء
حذرت مصلحة الدفاع المدني، المواطنين وسائقي المركبات بأمانة العاصمة، من العبور في السائلة الرئيسية نتيجة تدفق السيول القادمة من المرتفعات والمناطق المحيطة بالعاصمة.
ودعت المصلحة في بلاغ صادر عنها المواطنين والسائقين إلى التحلي بالوعي وتجنب السير في سائلة صنعاء حفاظاً على سلامتهم من مخاطر السيول المتدفقة فيها.
وأُطلقت صفارات الإنذار المبكر في السائلة الرئيسية عصر اليوم، لتحذير المواطنين وسائقي المركبات من السير في السائلة نتيجة السيول القادمة من المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء.
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