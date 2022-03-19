شاهد .. حمل شيرين عبد الوهاب بطفلها الأول من حسام حبيب بعد طلاقها يفجر ضجة واسعة .. أول تعليق من طليقها !!

انت الان تتابع خبر حمل شيرين عبد الوهاب بطفلها الأول من حسام حبيب بعد طلاقها يفجر ضجة واسعة .. أول تعليق من طليقها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

أثار خبر حمل شيرين عبد الوهاب بطفلها الأول من حسام حبيب بعد ظهورها بمقطع فيديو في حفل زفاف ببطن منتفخ تسبب بجدل كبير.

وفي فيديو شيرين عبد الوهاب في حفل زفاف بدت فيه بغاية السعاية إلا أن لقطة من العريس أثارت جدل حول حمل الفنانة المصرية.

يظهر العريس وهو يضع يده على بطن شيرين التي بدت منتفخة فراح البعض يتوقع أنها حامل من حسام وأنها لم تنفصل عنه بل تنتظر مولودها الأول منه

وقال آخرون أن الموضوع مجرد وزن زائد وأن شيرين لو كانت حاملاً لما كانت أخفت الموضوع عن الجمهور وصت صمت تام من شيرين على هذا الأمر.

وهو الخبر الذي أكده الصحافي خالد شاهين عبر صفحته الخاصة في "فيسبوك" حيث كتب تحت عنوان "خدوا المفاجأة... شيرين حامل"، مؤكداً خبر الحمل، في حين اكتفى حسام حبيب بالتعليق على اعماله الجديدة ويبارك نجاحاته، الأمر الذي أعتبره البعض رد غير ماشر على حمل شيرين.

وكات شيرين قد أثارت الشكوك حول حملها بعد ظهورها في حفلها الأخير الذي أحيته في دولة الكويت، ببدلة رياضية وبوزن زائد بشكل ملحوظ، الأمر الذي لم يعتده جمهورها منها، وهو ما دعاهم لتأكيد خبر حملها.

وتسببت فنانة شهيرة بغضب مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد مشاركتها منشور تهين فيه شيرين عبد الوهاب وتسيء إليها بطريقة صدمت الجميع

سارة نخلة وهي فنانة وممثلة شهيرة كتبت منشوراً عبر حسابها على فايسبوك تهين فيه شيرين بعد ظهورها الأخير في حفلها بالكويت.

وأبدت سارة استيائها الكبير من بكاء شيرين طوال الوقت وقالت أنها أصبحت مقرفة ومستفزة وعلقت: “بقت مقرفة أوي بصراحة، مافيش مبرر لكل دا، ربنا أداها مال وعيال، ونجاح، ماحدش بياخد كل حاجة، تسكت بقا وتهمد، بجد مستفزة أوي، كنت بحبها أوي بس بقت مقرفة ومريبة”.