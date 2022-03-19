شاهد .. ما فعله النجم المصري ’’أحمد السقا‘‘ بعد إهانة علاء مرسي له في لقاء تلفزيوني فاجأ الكل ولا يُصدق !!

انت الان تتابع خبر ما فعله النجم المصري ’’أحمد السقا‘‘ بعد إهانة علاء مرسي له في لقاء تلفزيوني فاجأ الكل ولا يُصدق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان علاء مرسي، عن مقاطعته للفنان أحمد السقا، وعن حقيقة الخلاف الذي نشب بينهم، من خلال تواجده مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامجها التاسعة، والذي كشف من خلاله عن أسرار وتصريحات له.

وقال علاء مرسي:" مبزعلش من السقا، أنا اشتقت له، وكنت عايز أشوفه، والشيء الغريب إني كنت في لقاء، ولما سألوني عنه متكلمش.

وأكد: "السقا كلمني وعاتبني قالي إزاي تتسأل عني ومتردش، وبعدها جالي البيت وحضني، ووضحت له أني كنت مشتاقًا له فقط، لأنه حد مهم جدًا في حياتي".

وعن صديقه الراحل علاء ولي الدين، أوضح": بعد وفاة علاء، تفرقنا، وحصل فرقة في بعض الثنائيات، وأنا اتربيت في وسط أصحابي أكثر من ماتربيت في بيتنا، الناس فسرت تصريح خايف أموت مديون غلط، كنت بقول أن نفسي أمشي من الدنيا وأنا كويس.

وتابع: كل الناس اللي بحبها مشيت، ومؤمن أن ده قدر لكن مصدقتش أن حبايبي مشيوا، وفاة صحابي سبب لي اكتئاب، والدي كان معترض على دخولي الوسط الفني في بداية مسيرتي، وبدايتي كانت في ستوديو 10 مع مسلسل ليالي الحلمية، وكتبت النسخة المصرية من الجوكر وقد يظهر هذا العام.

ومن ناحية أخرى شارك علاء مرسي، في مسلسل" ملف سري"، بطولة هاني سلامة، والذي من المقرر طرحه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022.