شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني المصري.. أنكشاف سرّ خطير عن الإعلامي ’’وائل الإبراشي’’ يُبكي قلوب الجميع !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)
خلال الفترة الماضية كان قد كشف نجل عم الإعلامي الراحل وائل الإبراشي أن وائل كان حافظاً للقرآن وأنه أصغر أشقائه المكونين 3 أولاد وبنتين وكان متفوقا دراسيا وحصل علي ٢٩٠ من ٣٠٠ درجة في الشهادة الابتدائية.
وقال قريب الإبراشي " الراحل ووالده الحاج حسن الإبراشي، صاحب محل بيع حلوى كان طيب القلب وحافظاً للقرآن وتوفي والراحل في المرحلة الإعدادية.
وتابع: كما أن الراحل كان بارا بأهله وأهل قريته حيث تربى في أسرة متدينة ووالدته كان لها فضل كبير في تربيته فهي كانت أم لنا جميعا كما أن الراحل كان متواجد بصفة منتظمة وسطهم وكان يقدم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين".
وأشار خاتماً إلى أن الراحل "كانت لديه مهارة كبيرة في لعب كرة القدم ولعب فترة بنادي شربين ولُقب بين أصحابه بـ "بيبو"، موضحا أن نجاح الراحل كان نجاحا لهم جميعا فكانوا يتباهون بنجاحه كما أنه كان يسأل دائما عن كل من له مشكلة أو مطلب لمساعدته".
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