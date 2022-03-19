شاهد .. حكاية طرد النجم ’’محمد صبحي‘‘ للفنانة عبلة كامل من مسرحية وجهة نظر.. تفاصيل تكشف طبيعة الخلاف بين النجميين وما حدث خلف الكواليس !

انت الان تتابع خبر حكاية طرد النجم ’’محمد صبحي‘‘ للفنانة عبلة كامل من مسرحية وجهة نظر.. تفاصيل تكشف طبيعة الخلاف بين النجميين وما حدث خلف الكواليس ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/19 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان محمد صبحي في وقت سابق عن حقيقة الخلاف بينه وبين نجمة السينما والتليفزيون الفنانة عبلة كامل، ورد على ما تداول حول طرده للفنانة المصرية من عرض مسرحية وجهة نظر.

وأوضح أن ما تم تداوله علي صفحات الفيسبوك المعروف توجهاتها والمعتمدة علي مذكرات لينين الرملي رحمه الله الذي كتبها وهو مريض ولم تكن دقيقة وبها لبس مع موضوع آخر غير مسرحية وجهة نظر وسنوضحه الأن.. كل ما قيل بخصوص الفنانة الكبيرة عبلة كامل عاري تماماً من الصحة".

وأضافت الصفحة: "لحكاية ببساطة : أن الفنان محمد صبحي كان مخرج مسرحية وجهة نظر لمدة ٥ سنين بمعني ان لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً علي خشبة المسرح إلا بإذنه فكيف لمخرج العمل ومنتجه أن يريد لعبلة كامل الفشل أو يريد بها مستوي أقل، ثم انه يشهد لها باحترامها وإلتزامها علي مدار خمس سنوات ولا يوجد اي خلاف بينهما".

وتابعت: "انتهت مسرحية وجهة نظر وأراد لينين الرملي أن تكون عبلة كامل بطلة المسرحية القادمة وكان اسمها " الحادثة " ولكن اعترض محمد صبحي كمخرج علي هذا الاختيار لان تركيبة دور بطلة مسرحية الحادثة مختلف تماماً علي شخصية وتركيبة وتمثيل عبلة كامل .

وقال عبلة كامل فنانة عظيمة لكنها غير مناسبة لهذا الدور من وجهة نظره كمخرج، ولما اصر لينين علي اختياره انسحب محمد صبحي و انتهت الفرقة وهما اصدقاء ليكمل لينين مسرحيته الحادثة" .